Песков заявил о «неприятном следе» после слов Эрдогана о Крыме

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Турция остается партнером России, несмотря на заявления ее президента Тайипа Эрдогана в отношении Крыма. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».
«Чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след», - сказал Песков, комментируя заявление турецкого лидера на Генассамблее ООН.
Напомним, что в ходе своего выступления Эрдоган отметил необходимость сохранения территориальной целостности Украины, с учетом «аннексированного» Крыма. Кроме того, он заявил о непризнании итогов выборов, прошедших на территории Крыма. Эрдоган счел также необходимым наращивать усилия для защиты прав крымских татар.
Известно, что встреча турецкого лидера с Владимиром Путиным намечена на 29 сентября 2021 года в Сочи. Предполагается, что президенты будут обсуждать сирийскую тему.
Песков сообщил, что заявления Эрдогана в ООН не повлияют на перспективы успешного проведения переговоров между руководителями двух стран.
Он также отметил, что российская сторона никогда не согласится с позицией турецкого лидера по вопросу Крыма. Песков также призвал не экзальтировать ситуацию, поскольку Турция является давним партнером России, несмотря на существующие разногласия. Тем более, что отношение Эрдогана к теме Крыма российской стороне давно и хорошо известно.