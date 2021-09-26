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Песков заявил о «неприятном следе» после слов Эрдогана о Крыме

Елена Прошина
22 минуты назад

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Турция остается партнером России, несмотря на заявления ее президента Тайипа Эрдогана в отношении Крыма. Его слова приводит РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 1».

«Чуть-чуть, так сказать, оставило неприятный след», - сказал Песков, комментируя заявление турецкого лидера на Генассамблее ООН.

Напомним, что в ходе своего выступления Эрдоган отметил необходимость сохранения территориальной целостности Украины, с учетом «аннексированного» Крыма. Кроме того, он заявил о непризнании итогов выборов, прошедших на территории Крыма. Эрдоган счел также необходимым наращивать усилия для защиты прав крымских татар.

Известно, что встреча турецкого лидера с Владимиром Путиным намечена на 29 сентября 2021 года в Сочи. Предполагается, что президенты будут обсуждать сирийскую тему.

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Песков сообщил, что заявления Эрдогана в ООН не повлияют на перспективы успешного проведения переговоров между руководителями двух стран.

Он также отметил, что российская сторона никогда не согласится с позицией турецкого лидера по вопросу Крыма. Песков также призвал не экзальтировать ситуацию, поскольку Турция является давним партнером России, несмотря на существующие разногласия. Тем более, что отношение Эрдогана к теме Крыма российской стороне давно и хорошо известно.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ООН,РИА Новости,
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