Песков: Путина не задевает, когда украинские политики переходят на личности

Президент России Владимир Путин не обращает внимание на оскорбительные ремарки личного характера, которые звучат в его адрес со стороны украинской политической элиты. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он стал гостем программы «Москва. Кремль. Путин», ведущий которой спросил, как Путин относится к грубых словам в его адрес, которые позволяют себе украинские политики, включая президента страны Владимира Зеленского.

«Нет. Путина это не задевает. Скорее это может вызывать только сожаление. Потому что, конечно, здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что высказывание президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган о непризнании думских выборов в Крыму не помешает его визиту в Россию. Путин и Эрдоган планируют обсудить террористическую активность в сирийском Идлибе, добавил он.