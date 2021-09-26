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В Кремле раскрыли мнение Путина о прошедших выборах в Госдуму

Майк Габриелян
1 час назад

Президент России Владимир Путин считает прошедшие выборы конкурентными, прозрачными и справедливыми и решил лично убедиться в честности дистанционного голосования. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле раскрыли мнение Путина о прошедших выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, прозрачным, честным и справедливым», - сказал Песков.

При этом, по его словам, президент затребовал всю информацию, чтобы убедиться в том, что система дистанционного электронного голосования гарантирует честность выборов.

Песков отметил, что при электронном волеизъявлении задействован блокчейн, и это является гарантией того, что в системе ничего нельзя изменить постфактум,

Пресс-секретарь признался, что сам он предпочитает голосовать электронным способом и не хочет возвращаться к старому методу. Он хотел бы, чтобы система дистанционного плебисцита стала всероссийской и распространилась на все регионы.

Дистанционное электронное голосование в 2021 году было доступно избирателям в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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