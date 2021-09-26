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Нарышкин рассказал об опытах Запада по контролю разума человека

Елена Прошина
1 час назад

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в странах Запада давно идут исследования по управлению человеческим мозгом. Его слова приводит RT.

Нарышкин рассказал об опытах Запада по контролю разума человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Я начинал свою работу в подразделении научно-технической разведки. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились интенсивные исследования воздействия электромагнитных волн на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением», - рассказал Нарышкин.

Так он прокомментировал случаи «гаванского синдрома», на который в свое время жаловались дипломаты США. Речь идет так называемых акустических атаках, о которых заявляли американские дипломаты, с 2016 года работавшие на Кубе и в Китае. Служащие посольств жаловались на такие симптомы как высокое давление, головные боли и головокружение.

"Гаванский синдром" обнаружили у дипломатов США в Германии

Изучая эти случаи, Национальная академия наук, инженерии и медицины США высказала гипотезу, согласно которой недомогания сотрудников дипмиссий могли быть следствием «направленной импульсивной радиочастотной энергии». Однако, при этом не исключались версии химического отравления, инфекционных заболеваний и психологических проблем у сотрудников.

В этой связи Нарышкин заявил, что работники СВР никогда не испытывали такого рода технологий воздействия на человека ни в одной из стран мира.

Политика,Сергей Нарышкин,РАН,
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