Нарышкин рассказал об опытах Запада по контролю разума человека

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что в странах Запада давно идут исследования по управлению человеческим мозгом. Его слова приводит RT.

«Я начинал свою работу в подразделении научно-технической разведки. И знаю, что на Западе уже в те времена проводились интенсивные исследования воздействия электромагнитных волн на человеческий мозг, в том числе и с точки зрения возможности управления поведением», - рассказал Нарышкин.

Так он прокомментировал случаи «гаванского синдрома», на который в свое время жаловались дипломаты США. Речь идет так называемых акустических атаках, о которых заявляли американские дипломаты, с 2016 года работавшие на Кубе и в Китае. Служащие посольств жаловались на такие симптомы как высокое давление, головные боли и головокружение.

Изучая эти случаи, Национальная академия наук, инженерии и медицины США высказала гипотезу, согласно которой недомогания сотрудников дипмиссий могли быть следствием «направленной импульсивной радиочастотной энергии». Однако, при этом не исключались версии химического отравления, инфекционных заболеваний и психологических проблем у сотрудников.