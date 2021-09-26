Песков рассказал, что Путин сделал с пойманной на отдыхе щукой

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу сварили уху из щуки, пойманной в сибирской тайге. Об этом рассказал президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает Life.

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«Не взвешивали пойманную рыбу. Но уха была», - сказал Песков

По словам Пескова, глава государства занимался в тайге «обычным отдыхом — горы, прогулки, свежий воздух и так далее».

Кроме того, Путин и Шойгу рыбачили и плавали на катере.

Вечером они развели костер и поставили палатки. В палатке у российского лидера был особый «камин» — специальный инфракрасный обогреватель.