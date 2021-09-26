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Зять Ельцина рассказал о его тайных развлечениях с Клинтоном в туалете

Майк Габриелян
1 час назад

Экс-президент России Борис Ельцин выпивал в туалете Кремля с главой США Биллом Клинтоном. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко.

Зять Ельцина рассказал о его тайных развлечениях с Клинтоном в туалете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Ельцин однажды поведал ему, как выпивал с Биллом Клинтоном в «чистом и внушительном по размерам туалете Кремля, где не стыдно и даму на танец пригласить». Во время приема в Кремле президентам тайком поставили в туалете столик с выпивкой и закуской, поскольку жена Клинтона бдительно следила за мужем и не разрешала ему употреблять спиртное.

«Борис Николаевич просигналил Биллу. Мол, хочу поговорить с глазу на глаз. Они вместе исчезли. Провели душевный разговор. Когда вернулись назад из туалета, Билл уже был веселенький. Хилари не поняла. Вроде не пил, но выглядит подозрительно » - рассказал Дьяченко.

Он отметил, что иностранным гостям всегда вместе с десертом в Кремле подавали квашеную капусту, селедку, соленую рыбку. Когда иностранные гости удивлялись, Ельцин отвечал: «А водку мы чем будем закусывать? Пирожными?»

Ранее СМИ рассказали, почему Ельцин не приложил никаких усилий в борьбе со своей главной пагубной привычкой - неуёмной страстью к алкоголю.

Политика,Алексей Дьяченко,Билл Клинтон,Борис Ельцин,Эхо Москвы,
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