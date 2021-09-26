Зять Ельцина рассказал о его тайных развлечениях с Клинтоном в туалете

По его словам, Ельцин однажды поведал ему, как выпивал с Биллом Клинтоном в «чистом и внушительном по размерам туалете Кремля, где не стыдно и даму на танец пригласить». Во время приема в Кремле президентам тайком поставили в туалете столик с выпивкой и закуской, поскольку жена Клинтона бдительно следила за мужем и не разрешала ему употреблять спиртное.