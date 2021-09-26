Зять Ельцина рассказал о его тайных развлечениях с Клинтоном в туалете

Экс-президент России Борис Ельцин выпивал в туалете Кремля с главой США Биллом Клинтоном. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко.
По его словам, Ельцин однажды поведал ему, как выпивал с Биллом Клинтоном в «чистом и внушительном по размерам туалете Кремля, где не стыдно и даму на танец пригласить». Во время приема в Кремле президентам тайком поставили в туалете столик с выпивкой и закуской, поскольку жена Клинтона бдительно следила за мужем и не разрешала ему употреблять спиртное.
«Борис Николаевич просигналил Биллу. Мол, хочу поговорить с глазу на глаз. Они вместе исчезли. Провели душевный разговор. Когда вернулись назад из туалета, Билл уже был веселенький. Хилари не поняла. Вроде не пил, но выглядит подозрительно » - рассказал Дьяченко.
Он отметил, что иностранным гостям всегда вместе с десертом в Кремле подавали квашеную капусту, селедку, соленую рыбку. Когда иностранные гости удивлялись, Ельцин отвечал: «А водку мы чем будем закусывать? Пирожными?»
Ранее СМИ рассказали, почему Ельцин не приложил никаких усилий в борьбе со своей главной пагубной привычкой - неуёмной страстью к алкоголю.