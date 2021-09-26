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Нарышкин назвал непрофессиональным доклад разведки США о происхождении коронавируса

Газета.Ru
19 минут назад

Доклад американской разведки о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что необычно для разведывательных служб и непрофессионально. Об этом в интервью RT заявил глава Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин.

Нарышкин: доклад разведки США о происхождении COVID-19 непрофессионален
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», — сказал он.

По его мнению, подобный подход связан с кризисом, который вызван политизацией деятельности разведсообщества США. Директор СВР подчеркнул, что окончательный ответ на вопрос о происхождении коронавируса должны дать ученые — вирусологи и микробиологи.

26 августа разведка США опубликовала доклад о происхождении COVID-19. В документе говорится, что COVID-19 не был разработан как биологическое оружие. В отчете также указано, что американские разведслужбы не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19 и «их мнения до сих пор расходятся».

Политика,Сергей Нарышкин,
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