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Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы

Елена Прошина
55 минут назад

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Он заявил об этом во время встречи с руководителями думских партий. Трансляция встречи доступна для просмотра на платформе YouTube.

Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства подчеркнул, что Володин — достойный кандидат на пост главы нижней палаты парламента. Но решение по итогам голосования остается за партиями.

Вячеслав Володин в ответ на заявление Путина выразил ему благодарность за доверие и пообещал его оправдать. Он рассказал, что депутаты седьмого созыва ставили интересы страны выше всего. Также он отметил, что их работа проходила в тяжелых условиях.

Володин поблагодарил президента за пристальное внимание, которое он уделяет работе парламента, добавив, что это помогло многое сделать для развития демократии в стране.

С предложенной Путином кандидатурой уже согласились глава «Единой России» Дмитрий Медведев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Медведев назвал достойной работу Володина в предыдущем созыве, и посчитал, что новую работу он сумеет организовать «с не меньшим блеском. Жириновский обозначил Володина лучшим председателем Государственной Думы за все ее созывы.

Политика,Владимир Жириновский,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,ЛДПР,Единая Россия,Госдума,
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