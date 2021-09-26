Путин предложил кандидата на пост спикера Госдумы

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы восьмого созыва. Он заявил об этом во время встречи с руководителями думских партий. Трансляция встречи доступна для просмотра на платформе YouTube.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства подчеркнул, что Володин — достойный кандидат на пост главы нижней палаты парламента. Но решение по итогам голосования остается за партиями.

Вячеслав Володин в ответ на заявление Путина выразил ему благодарность за доверие и пообещал его оправдать. Он рассказал, что депутаты седьмого созыва ставили интересы страны выше всего. Также он отметил, что их работа проходила в тяжелых условиях.

Володин поблагодарил президента за пристальное внимание, которое он уделяет работе парламента, добавив, что это помогло многое сделать для развития демократии в стране.