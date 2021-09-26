Путин отдохнул с Шойгу в сибирской тайге

В начале сентября президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Министерства обороны Сергеем Шойгу. Видео их совместного отпуска стало доступно общественности. Об этом сообщает URA.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

На кадрах видны фрагменты их путешествия. Путин и Шойгу прогуливаются по горам, рассматривают предполагаемое лежбище медведя, ведут тихий диалог. Во время прогулки их сопровождал Геннадий Киселев, директор Саяно-Шушенского заповедника. Именно он показал президенту и министру обороны России возможную берлогу медведя.

Также камера запечатлела, как Путин и Шойгу ловят в реке рыбу и катаются на лодках. Также в одном эпизоде министр обороны заходит к президенту в палату и находит там камин с нарисованным очагом. Путин в ответ говорит, что Шойгу зря над ним смеется, и этот камин «даже греет».

7 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин после поездки на Дальний Восток несколько дней отдыхал в тайге. Конкретное место отдыха российского президента Песков не назвал.