Лавров раскритиковал идею США о «саммите демократий»

Сергей Лавров, глава МИД России, считает предложение США провести «саммит демократий» крестовым походом против несогласных. Он подчеркнул, что подобные действия могут привести к расколу мирового сообщества на враждующие стороны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как заявил Лавров на Генассамблее ООН, Вашингтон сам будет определять участников саммита. Правительство США присвоит себе право решать, соответствует ли та или иная страна демократическим стандартам. Министр выразил мнение, что эта инициатива вполне в духе «холодной войны» и положит начало новому идеологическому «крестовому походу» против всех несогласных.

Реализация «саммита демократий», как подчеркнул Лавров, пройдет на фоне заявлений Байдена о том, что США не хотят разделения мира на «своих и чужих». Однако по сути этот шаг как раз и может привести к мировому расколу.