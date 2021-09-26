Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в начале сентября. Однако видео с отпуска российского лидера появилось в сети только сейчас.

Фото: Официальный сайт Президента РФ Официальный сайт Президента РФ

На видео запечатлено несколько фрагментов из путешествия. Так, кадры показывают, как Путин и Шойгу гуляют по горам и осматривают предполагаемое лежбище медведя, перешептываются. Затем российский лидер и глава Минобороны катаются по рекам на лодках и ловят рыбу.

Еще в одном эпизоде Шойгу, заглянув в палатку Путина, обнаруживает там необычный камин — с нарисованным очагом.

При этом президент заявляет: «А вы зря смеетесь, кстати, он даже греет!»

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим неожиданным отпуском в тайге снял напряжение среди элит, ожидающих результатов сентябрьских выборов, считают собеседники URA.RU в политсреде. Кампания, по их оценке, складывается для власти непросто.