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СМИ раскрыли необычные детали отдыха Путина и Шойгу в тайге

Ura.Ruиещё 9
1 час назад

Президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в начале сентября. Однако видео с отпуска российского лидера появилось в сети только сейчас.

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Фото: Официальный сайт Президента РФОфициальный сайт Президента РФ

На видео запечатлено несколько фрагментов из путешествия. Так, кадры показывают, как Путин и Шойгу гуляют по горам и осматривают предполагаемое лежбище медведя, перешептываются. Затем российский лидер и глава Минобороны катаются по рекам на лодках и ловят рыбу.

Еще в одном эпизоде Шойгу, заглянув в палатку Путина, обнаруживает там необычный камин — с нарисованным очагом.

При этом президент заявляет: «А вы зря смеетесь, кстати, он даже греет!»

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим неожиданным отпуском в тайге снял напряжение среди элит, ожидающих результатов сентябрьских выборов, считают собеседники URA.RU в политсреде. Кампания, по их оценке, складывается для власти непросто.

Поэтому президент повторил технологию, которую уже использовал перед выборами в 2016 году. Она должна продемонстрировать, что руководство страны уверено в итогах голосования, поэтому занимается насущными вопросами, полагают эксперты.

Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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