Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Президент России Владимир Путин отдыхал в Сибири с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу в начале сентября. Однако видео с отпуска российского лидера появилось в сети только сейчас.
На видео запечатлено несколько фрагментов из путешествия. Так, кадры показывают, как Путин и Шойгу гуляют по горам и осматривают предполагаемое лежбище медведя, перешептываются. Затем российский лидер и глава Минобороны катаются по рекам на лодках и ловят рыбу.
Еще в одном эпизоде Шойгу, заглянув в палатку Путина, обнаруживает там необычный камин — с нарисованным очагом.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин своим неожиданным отпуском в тайге снял напряжение среди элит, ожидающих результатов сентябрьских выборов, считают собеседники URA.RU в политсреде. Кампания, по их оценке, складывается для власти непросто.
Поэтому президент повторил технологию, которую уже использовал перед выборами в 2016 году. Она должна продемонстрировать, что руководство страны уверено в итогах голосования, поэтому занимается насущными вопросами, полагают эксперты.