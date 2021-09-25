Лавров заявил о предоставлении Россией данных по делу MH17

Москва предоставила все данные с радаров по MH17, Киев отказывается отдавать информацию со своих радиотехнических систем слежения, а также переговоры с диспетчером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

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Как отметил дипломат, украинская сторона ссылается на то, что якобы во время крушения все радары у них были выключены.

«Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Вашингтон отказывается отдавать суду спутниковые снимки, которые могут пролить свет на случившееся.