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Лавров заявил о предоставлении всех данных с российских радаров по MH17

Lenta.ruиещё 1
53 минуты назад

Москва предоставила все данные с радаров по MH17, Киев отказывается отдавать информацию со своих радиотехнических систем слежения, а также переговоры с диспетчером, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Лавров заявил о предоставлении Россией данных по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отметил дипломат, украинская сторона ссылается на то, что якобы во время крушения все радары у них были выключены.

«Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров, многое другое», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Вашингтон отказывается отдавать суду спутниковые снимки, которые могут пролить свет на случившееся.

Военный эксперт заявил о готовности Украины повторить трагедию MH17

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Украины 17 июля 2014 года. В самолете находились 298 человек, никто не выжил. Следователи обвинили в причастности к инциденту граждан России Игоря Гиркина (Стрелкова), Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. По их словам, что все они якобы имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, сбили лайнер.

Политика,Леонид Харченко,Олег Пулатов,Игорь Гиркин,Сергей Дубинский,Сергей Лавров,Boeing,МИД,РИА Новости,
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