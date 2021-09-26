Лавров раскритиковал идею США о «саммите демократий»

Глава МИД России Сергей Лавров счел идею США провести «саммит демократий» крестовым походом против несогласных. Он указал в ходе выступления на Генассамблее ООН, что это может привести к расколу мирового сообщества на «своих и чужих», передает РИА Новости.

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Министр подчеркнул, что эта идея будет реализовываться на фоне заявления Байдена о том, что Соединенные Штаты не хотят разделения мира на противостоящие блоки, однако этот шаг как раз может привести к разделению мира.

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Лавров также призвал Вашингтон отказаться от переделывания других стран.

1 сентября в своей речи по случаю окончания 20-летней кампании США в Афганистане президент Байден заявил, что с эвакуацией американских войск закончилась «эра крупных военных операций, направленных на переустройство других стран». По словам американского лидера, лучший способ обеспечить безопасность США — беспощадная прицельная высокоточная стратегия.

«Нет согласия ведущих держав о принципах мироустройства»

Глава МИД России указал, что в настоящее время среди ведущих мировых держав нет согласия относительно принципов мироустройства. Он подчеркнул, что в этих условиях особо востребовано сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций.

Лавров добавил, что очная встреча на Генассамблее ООН символизирует возвращение к диалогу, прерванному с началом пандемии коронавируса. Он также отметил, что в настоящее время расширяется спектр трансграничных угроз, растет дестабилизация в региональных очагах напряженности.

По его словам, Россия видит необходимость противостоять современным вызовам в соответствии с целями и принципами Устава ООН, а организация должна играть роль координатора, раскрывая свой уникальный потенциал многосторонности и легитимности.

Лавров подчеркнул, что все нормы межгосударственного общения должны согласовываться в Организации Объединенных Наций. Он напомнил, что Устав ООН — это в первую очередь свод правил, которые были одобрены всеми странами мира, и в случае, когда новые нормы устанавливаются в обход всемирной организации, они не могут претендовать на легитимность.

Глава МИД отметил, что в последнее время участились попытки принизить роль ООН или использовать ее для продвижения чьих-то интересов.

Лавров предложил ввести хэштэг: «НашиПравилаУставООН», чтобы сохранить миссию Организации Объединенных Наций и уберечь нынешнее и грядущее поколения от войн, построить стабильное и демократичное будущее.

Неприемлемость войны между ядерными державами

Глава МИД подчеркнул, что любая война между ядерными державами неприемлема. Он указал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден подчеркнули неприемлемость ядерной войны в принципе, но любое вооруженное столкновение между великими державами грозит огромными рисками перерасти в ядерный конфликт.

Лавров также выразил оптимизм относительно восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). По его мнению, действующей администрации США следует быть активнее в возобновлении переговоров по сделке.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс заявила, что Соединенные Штаты возобновляют поддержку договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что данное многостороннее соглашение вступит в силу в ближайшие годы. Он подчеркнул, что превращению ДВЗЯИ в полноценный международно-правовой инструмент препятствуют восемь стран, ратификация Договора которыми обязательна.

Афганистан

Лавров заявил, что поспешный уход войск США из Афганистана произошел без осмысления последствия. Американские вооруженные силы оставили в республике много оружия, поэтому следует проследить, чтобы оно не использовалось в неконструктивных целях.

Глава МИД добавил, что в настоящее время вопрос о международном признании «Талибана» (террористическая организация запрещена в России) на данном этапе не ставится, и Москва будет руководствоваться этим подходом, когда получит запрос от талибов о назначении посла.

Лавров пояснил, что сформированное талибами правительство не отражает всей палитры афганского общества, однако главное, чтобы его обещания выполнялись.

При этом Россия поддерживает решимость талибов бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), заключил министр иностранных дел.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что Совет Безопасности ООН (СБ ООН) не учел проблемы «Исламского государства» и наркоторговли в итоговой резолюции по Афганистану. Она сообщила, что Россия позитивно воспринимает готовность нового правительства Афганистана сотрудничать с ООН и обеспечивать неприкосновенность сотрудников организации.