Лавров заявил о «позорном провале» Зеленского

«Я думаю, что это (заявление Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму - прим. ред.) - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», - сказал Лавров.