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Лавров заявил о «позорном провале» Зеленского

Майк Габриелян
12 минут назад

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев потерпел позорный провал по выполнению минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров заявил о «позорном провале» Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Лаврова, на Западе осознали бессилие украинских властей в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе и попытались переключить внимание на Россию.

«Я думаю, что это (заявление Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму - прим. ред.) - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», - сказал Лавров.

Он также добавил, что у Москвы нет данных о том, что ЕС официально не признал итоги выборов в России.

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Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии. Оно продлится с 14 по 30 сентября.

Политика,Сергей Лавров,Генассамблея ООН,Госдума,МИД,ЕС,
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