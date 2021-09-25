Лавров заявил о «позорном провале» Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Киев потерпел позорный провал по выполнению минских соглашений. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Лаврова, на Западе осознали бессилие украинских властей в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе и попытались переключить внимание на Россию.
«Я думаю, что это (заявление Запада о непризнании выборов в Госдуму в Крыму - прим. ред.) - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом [Владимиром] Зеленским позорно провалил свои обязательства по минским договоренностям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны», - сказал Лавров.
Он также добавил, что у Москвы нет данных о том, что ЕС официально не признал итоги выборов в России.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке стартовала 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.В среду глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в мероприятии. Оно продлится с 14 по 30 сентября.