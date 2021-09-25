Жириновский заявил о «готовых с улыбкой всадить нож в спину» партиях

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — заявил Жириновский и добавил, что ЛДПР ставит интересы граждан России выше всех остальных.