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Жириновский заявил о «готовых с улыбкой всадить нож в спину» партиях

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других фракций, прошедших в Госдуму, назвал КПРФ «подыгрывающей» партией. Видео встречи доступно на YouTube.

Жириновский заявил о «готовых с улыбкой всадить нож в спину» партиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очень печально, что некоторые партии подыгрывают тем, кто готов с улыбкой всадить нож в спину нашей Родины. Стыдно, когда парламентская партия сотрудничает с пятой колонной, а через нее с антироссийскими зарубежными центрами», — заявил Жириновский и добавил, что ЛДПР ставит интересы граждан России выше всех остальных.

Также он оценил выборы и отметил, что конкуренция возросла, а доступ к агитации был равным для всех.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Госдуму. По словам главы государства, выборы прошли открыто и законно. При этом явка избирателей была высокой.

Политика,Владимир Жириновский,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,Госдума,
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