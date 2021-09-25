Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом

Выборы в нижнюю палату парламента прошли открыто и в строгом соответствии с законом, заявил президент России Владимир Путин в субботу на встрече с руководством политических партий, прошедших по итогам выборов в Госдуму VIII созыва.

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Президент отметил, что состав Думы определили граждане России, "реализовав свое конституционное суверенное право".

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"Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", - подчеркнул Путин.

Глава государства констатировал, что в выборах приняли участие больше половины избирателей страны.

"Хотел бы еще раз поблагодарить граждан России за то, что пришли на участки, или проголосовали на дому, или, где была такая возможность, дистанционно, в любом случае выполнили свой долг, гражданский долг, сделали свой ответственный выбор, что самое главное", - сказал Путин.

Путин подчеркнул, что избранные парламентарии - вне зависимости от партийной принадлежности - должны выполнять свои обещания.

"Неважно, кто в какой партии. Все, что обещали, безусловно, нужно выполнять", - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что выборы - это знаковый, но всего лишь очередной этап в жизни каждой партии и всей страны, и отметил, что впереди напряженная, повседневная работа на благо России и ее граждан. По словам президента, роль Госдумы в соответствии с обновленной конституцией значительно возросла, а вместе с этим существенно выросла и ответственность депутатского корпуса, в том числе и за реализацию обязательств, взятых в ходе предвыборной кампании и многочисленных встреч с избирателями.

Обращаясь к участникам встречи, Путин отметил, что все они хорошо знают, какой активный диалог ведется с людьми в ходе избирательной кампании, как много проводится встреч.

"Но такой максимально интенсивный, открытый, публичный стиль работы должен быть нормой на протяжении всего периода исполнения депутатских полномочий", - сказал президент.

Увеличение количества фракций

Путин отметил, что увеличение количества фракций в Государственной думе VIII созыва говорит о развитии демократии в стране. Глава государства напомнил, что в пятницу Центризбирком подвел окончательные итоги выборов.

"Четыре партии подтвердили свой высокий статус парламентских, это "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и ЛДПР, кроме того, пусть и небольшую, но отдельную фракцию сформирует и партия "Новые люди", - констатировал Путин.

По его словам, "впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций".

"Что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что "Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму VIII созыва подтвердила свое лидерство.Президент РФ поздравил своих собеседников и их сторонников с успехом, отметив, что "он был достигнут в непростой конкурентной борьбе с сильными соперниками".

"А "Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером", - сказал Путин.

Результаты выборов

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Нижняя палата российского парламента избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила в Госдуме VIII созыва 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов - самовыдвиженцы.