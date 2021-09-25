В правительстве Крыма готовятся отставки, несколько человек покинут Совет министров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве российского региона.
«В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения», — сказал собеседник.
По его словам, в республике продолжится курс на обновление власти. Должности могут лишиться министр транспорта Евгений Исаков и руководители еще нескольких министерств. Также планируется сократить количество вице-премьеров.
Не исключено, что постов лишатся главы некоторых городов республики.