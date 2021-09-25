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В Крыму сообщили о грядущих политических отставках

Майк Габриелян
27 минут назад

В правительстве Крыма готовятся отставки, несколько человек покинут Совет министров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве российского региона.

В правительстве Крыма готовятся отставки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ближайшее время будут приняты новые кадровые решения», — сказал собеседник.

По его словам, в республике продолжится курс на обновление власти. Должности могут лишиться министр транспорта Евгений Исаков и руководители еще нескольких министерств. Также планируется сократить количество вице-премьеров.

Не исключено, что постов лишатся главы некоторых городов республики.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку вице-премьера Евгения Кабанова и министра строительства и архитектуры Михаила Храмова. Позже их задержали по обвинению в хищении 57 млн рублей бюджетных средств и мошенничестве. Суд арестовал экс-чиновников на два месяца. Бывший вице-премьер Крыма заявил, что не причастен к хищению.
Политика,Евгений Кабанов,Евгений Исаков,Сергей Аксенов,
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