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СМИ: Россия назвала США условие выдачи визы госсекретарю Нуланд

Майк Габриелян
12 минут назад

Российские власти выдвинули условие для визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Москва выдвинула условие для визита госсекретаря США
Фото: ReutersReuters

В частности, Россия требует, чтобы США выдали визы специалисту департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД Константину Воронцову.

Воронцов вошел в список российских дипломатов, депутатов, представителей Минобороны и «Роскосмоса», которым отказывают в визе с 2019 года.

В ответ Россия внесла в черный список Нуланд и ряд других представителей политического истэблишмента США.

Дипломат из «черного списка» Нуланд может приехать в Россию

Однако теперь визит Нуланд может состояться, если США разрешат въезд на свою территорию ряду россиян, включая Воронцова.

Информированный источник в российских госструктурах заявил, что это – «почти решенный вопрос». Планируется, что Нуланд приедет в октябре и обсудит ряд вопросов с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком,

Виктория Нуланд считается главным экспертом по России и постсоветскому пространству в нынешней американской администрации. В России она известна благодаря посещению Майдана в Киеве. Участников протестов против тогдашнего президента Виктора Януковича она угощала печеньем и бутербродами. После этого в России появился мем о «печеньках Госдепа».