Захарова осудила власти Косова из-за российских журналистов

Власти Косова неспособны обеспечить защиту прав СМИ. Соответствующий комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.
Ранее двое российских корреспондентов МИЦ «Известия» («5 канал») не были допущены на территорию Косова, хотя имели все необходимые документы.
«Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности», — говорится в заявлении Марии Захаровой.
Захарова упомянула и страны, поддерживающие Косово.
«Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных „опекунах“ края», — подчеркнула она.