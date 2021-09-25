В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Захарова осудила власти Косова из-за российских журналистов

Ura.Ru
1 час назад

Власти Косова неспособны обеспечить защиту прав СМИ. Соответствующий комментарий представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Захарова осудила власти Косова из-за российских журналистов
Фото: URA.RUURA.RU

Ранее двое российских корреспондентов МИЦ «Известия» («5 канал») не были допущены на территорию Косова, хотя имели все необходимые документы.

«Расцениваем данный возмутительный инцидент как свидетельство неспособности руководства автономного края обеспечить цивилизованные, отвечающие общепризнанным стандартам в области защиты свободы слова и прав СМИ условия для журналистской деятельности», — говорится в заявлении Марии Захаровой.

Захарова упомянула и страны, поддерживающие Косово.

«Считаем важным отметить, что часть ответственности за эти далекие от демократических идеалов проявления лежит на западных „опекунах“ края», — подчеркнула она.

Политика,Мария Захарова,МИД,ТРК "Петербург-Пятый канал",
103
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители