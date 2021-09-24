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«Генеральное наступление»: Эксперт назвал причину срочного визита Эрдогана к Путину

Елена Прошина
30 минут назад

Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения РАН Константин Труевцев назвал возможную причину срочного приезда президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к российскому лидеру Владимиру Путину. Как отметил эксперт в разговоре с Lenta.ru, гость намерен запросить у России военную помощь для разрешения конфликта в сирийском Идлибе.

«Генеральное наступление»: Эксперт о причине срочного визита Эрдогана к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Труевцев уверен, что на повестке переговоров стоит ситуация в Сирии и недавний визит её президента Башара Асада в РФ. Эксперт отметил, что после этого сирийское руководство намного решительнее стало требовать окончания турецкой оккупации.

«Лично я сомневаюсь, что будет какое-то серьёзное, генеральное наступление на Идлиб сирийских войск. Но всё же есть там такие места, которые вызывают беспокойство», – подчеркнул востоковед.

Труевцев добавил, что Россию и Сирию ситуация в Идлибе не устраивает, а поэтому возможны операции по зачистке региона от террористов. Такой шаг для Анкары станет крайне «болезненным», поскольку вызовет обострение внутриполитических проблем в Турции – усиление оппозиции на местных выборов и экономический спад.

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Эксперт предположил, что поездка и возможное заявление – попытки президента страны компенсировать потери рейтинга среди населения.

Ранее Эрдоган заявил, что на предстоящей 29 сентября встрече с российским лидером собирается обсудить ситуацию в сирийском Идлибе. По завершениям переговоров президент Турции планирует прийти к «важному решению» в отношениях с Россией.

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