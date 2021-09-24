Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы

Один из лидеров партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин решил отказаться от своего депутатского мандата. Он передаст его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу партии. Об этом сообщил секретарь политика, пишет РИА Новости.

Накануне Прилепин заявлял, что согласился пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления, которую называют «школой губернаторов». После он сможет стать исполняющим обязанности главы одного из субъектов, если такое предложение будет актуальным.

Ранее стало известно, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) седьмого созыва. По информации пресс-службы, мандат лидера ЛДПР перейдет председателю фракции партии в Югре Виктору Сысуну.