Талибы определились с кандидатами на должность посла в России

Радикальное движение "Талибан"* определило кандидатов на должность посла в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллу Муджахид.

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По его словам, имена дипломатов будут объявлены после признания новых афганских властей. Ранее официальный представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что новый министр иностранных дел Афганистана должен посещать Россию, Китай и Иран для налаживания дипломатических отношений.

По его словам, визиты в эти страны необходимы, как и поддержка с ними политических отношений. Но решение об этом будет приниматься "в ходе двустороннего общения" с Россией, Китаем и Ираном, указал представитель движения.