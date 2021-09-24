Песков рассказал, чем Путин занимается на самоизоляции

График работы и образ жизни Владимира Путина, ушедшего на самоизоляцию из-за контакта с заболевшими коронавирусом, не изменился. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

14 сентября глава государства сообщил, что вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с человеком, у которого подтвердился COVID-19. Позже Путин рассказал, что в его окружении заразились десятки человек. 17 сентября появилась информация, что болезнь у людей из окружения Путина протекает либо бессимптомно, либо в легкой форме. В Кремле уверяют, что сам президент абсолютно здоров.

По словам Пескова, самоизоляция президента – «это такое условное ограничение».

«Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом - ежедневным, ежечасным, вместе с закрытой линией связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно и ежеминутно по этим линиям связи, в постоянном контакте с членами правительства, с председателем правительства, с руководством администрации», - пояснил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у главы государства нет поводов менять обычный образ жизни и отказываться от тренировок и посещения бассейна. При этом он отметил, что сейчас лично не контактирует с Владимиром Путиным и не знает, проводит ли тот время с домашними питомцами.