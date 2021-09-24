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Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ

News.ru
21 минуту назад

Редакция сайта КПРФ получила письмо от Роскомнадзора с предупреждением о возможной блокировке страницы. Причиной стал анонс акции протеста в связи с результатами выборов в России. Об этом рассказал коммунист Сергей Обухов в Telegram.

Сайт КПРФ пригрозили заблокировать
Фото: Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции на Пушкинской площади, — написал он.

В результате на сайте пропала информация об акции протеста. Однако сведения о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования, сохранились. Кроме того, на странице остались «призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста».

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик анонсировал 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.

Политика,Валерий Рашкин,Сергей Обухов,Роскомнадзор,Госдума,
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