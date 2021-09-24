Сайт КПРФ пригрозили заблокировать

Редакция сайта КПРФ получила письмо от Роскомнадзора с предупреждением о возможной блокировке страницы. Причиной стал анонс акции протеста в связи с результатами выборов в России. Об этом рассказал коммунист Сергей Обухов в Telegram.

Фото: Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции на Пушкинской площади, — написал он.

В результате на сайте пропала информация об акции протеста. Однако сведения о предстоящей встрече с депутатами, которая не требует согласования, сохранились. Кроме того, на странице остались «призывы и лозунги ЦК КПРФ к Всероссийской акции протеста».

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.