В Кремле прокомментировали ужесточение санкций США

«Не наше дело строить прогнозы. Очевидно, что различные санкционные устремления американских конгрессменов не ослабевают. Но этому законопроекту предстоит пройти несколько итераций и дальше будет вопрос, прислушается ли к этим рекомендациям относительно санкций»,— сказал Песков, отвечая на вопрос о прогнозе Кремля по поводу санкций.