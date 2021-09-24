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ЦИК анонсировал появление единой системы онлайн-голосования к следующим выборам

Lenta.ru
28 минут назад

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования. Это анонсировала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, пишет РИА Новости.

ЦИК сделает единой систему онлайн-голосования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она отметила, что опцию отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применять не будут.

Ранее глава Общественного штаба Алексей Венедиктов заявил, что следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не обнаружено. Кроме того, никакой задержки в обработке итогов по электронному голосованию в столице не было зафиксировано, добавил он.

Политика,Алексей Венедиктов,Элла Памфилова,Центризбирком России,РИА Новости,
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