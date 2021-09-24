ЦИК сделает единой систему онлайн-голосования

К следующим федеральным выборам в России будет единая система онлайн-голосования. Это анонсировала председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова , пишет РИА Новости.

Она отметила, что опцию отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применять не будут.

Ранее глава Общественного штаба Алексей Венедиктов заявил, что следов вбросов и взлома дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве не обнаружено. Кроме того, никакой задержки в обработке итогов по электронному голосованию в столице не было зафиксировано, добавил он.