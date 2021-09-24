В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

В МВД рассказали, что Британия игнорирует запросы России на правовую помощь

Елена Прошина
32 минуты назад

Британия систематически игнорирует запросы России на правовую помощь. Всего за 2020-й и 2021 годы Москва направила в Лондон 29 запросов. Лондон предоставил помощь только по трем из них. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД России.

МВД РФ: Лондон игнорирует запросы России
Фото: EPAEPA

Как рассказали в пресс-центре ведомства, этот факт доказывает развитие тенденции, которая выражается в постоянном игнорировании ответственными органами Британии своих обязательств. Это препятствует установлению значимых доказательств обстоятельств совершенных преступлений и препятствует принятию решений по уголовным делам.

Также МВД поделились статистикой по выдаче обвиняемых по уголовным преступлениям из всех стран за 2020 год и полгода 2021 года. Всего было российской стороне было выдано 44 лица, которые разыскивались по уголовным делам.

В этот период Великобритания отказала Генеральной прокуратуре России в одном запросе. РФ требовало выдать обвиняемого по уголовному делу в производстве Следственного департамента МВД.

Уточняется, что Великобритания отказывалась предоставить России правовую помощи и в другие периоды.

В пресс-центре МВД добавили, что наиболее активное международное сотрудничество по правовой помощи, в том числе по выдаче обвиняемых, ведется с государствами-участниками СНГ.

Политика,Генпрокуратура РФ,МВД,
23
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители