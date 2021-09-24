МВД РФ: Лондон игнорирует запросы России

Британия систематически игнорирует запросы России на правовую помощь. Всего за 2020-й и 2021 годы Москва направила в Лондон 29 запросов. Лондон предоставил помощь только по трем из них. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МВД России.

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Как рассказали в пресс-центре ведомства, этот факт доказывает развитие тенденции, которая выражается в постоянном игнорировании ответственными органами Британии своих обязательств. Это препятствует установлению значимых доказательств обстоятельств совершенных преступлений и препятствует принятию решений по уголовным делам.

Также МВД поделились статистикой по выдаче обвиняемых по уголовным преступлениям из всех стран за 2020 год и полгода 2021 года. Всего было российской стороне было выдано 44 лица, которые разыскивались по уголовным делам.

В этот период Великобритания отказала Генеральной прокуратуре России в одном запросе. РФ требовало выдать обвиняемого по уголовному делу в производстве Следственного департамента МВД.

Уточняется, что Великобритания отказывалась предоставить России правовую помощи и в другие периоды.