Путин обратился к участникам Тихоокеанского театрального фестиваля

Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам, гостям и организаторам первого международного Тихоокеанского театрального фестиваля, который стартует во Владивостоке 24 сентября. Глава государства отметил, что такое масштабное творческое событие позволит укрепить за городом звание одной из культурных столиц России и мира.

Фото: kremlin.ru kremlin.ru

«Он призван познакомить зрителей с работами талантливых сценаристов, режиссеров, актеров из многих стран, открыть новые горизонты в развитии международного гуманитарного сотрудничества и, конечно, укрепить статус Владивостока как одной из культурных столиц России и мира», – написано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что участников фестиваля ждут громкие премьеры, встречи с мэтрами театрального искусства, круглые столы и тематические дискуссии. Путин выразил уверенность, что это событие станет настоящим праздником для жителей и гостей столицы Приморья, а также создаст новые традиции и займет достойное место в международном театральном календаре.

Помимо прочего, президент отметил, что проект Тихоокеанского фестиваля по праву считается одним из главных событий в рамках государственной программы развития театрального искусства в регионах Дальнего Востока, которая стартовала в 2019 году.