В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Эрдоган заявил о «важных решениях» по итогам переговоров с Путиным

Елена Прошина
50 минут назад

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи «прийти к важному решению» касательно двусторонних отношений. Об этом сообщает газета Sabah.

Эрдоган анонсировал «важные решения» по итогам переговоров с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава Турции отметил, что у властей двух стран не запланировано переговоров в составе делегаций и он собирается провести встречу тет-а-тет.

«Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия - это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», – заявил Эрдоган.

Глава страны подчеркнул, что по итогам встречи с Путиным «будет принято важное решение» с точки зрения двусторонних отношений, которые после перейдут «в более активную фазу».

Эрдоган направил в Сирию более 4000 солдат перед встречей с Путиным

Напомним, что 29 сентября Тайип Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным. Как заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, повестка дня на встрече двух лидеров "самая обширная".

22 сентября в ходе выступления на 76-й Генасамблее ООН Эрдоган заявил, что власти Турции не признают воссоединения Крыма с Россией.

Также 20 сентября МИД страны сообщил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы.

Политика,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,ООН,МИД,
25
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители