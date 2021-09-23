Эрдоган анонсировал «важные решения» по итогам переговоров с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается обсудить ситуацию в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Сочи «прийти к важному решению» касательно двусторонних отношений. Об этом сообщает газета Sabah.
Глава Турции отметил, что у властей двух стран не запланировано переговоров в составе делегаций и он собирается провести встречу тет-а-тет.
«Мы обсудим отношения между Турцией и Россией, ситуацию в Сирии, обсудим, к чему мы пришли в Сирии и чего добьемся в дальнейшем. Турция и Россия - это две страны, играющие важную роль в регионе, и когда я говорю об этом, то должен сказать еще одну вещь. Мы пока что не видели ничего плохого в отношениях с Россией», – заявил Эрдоган.
Глава страны подчеркнул, что по итогам встречи с Путиным «будет принято важное решение» с точки зрения двусторонних отношений, которые после перейдут «в более активную фазу».
Напомним, что 29 сентября Тайип Эрдоган прибудет в Сочи для переговоров с Путиным. Как заявлял ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, повестка дня на встрече двух лидеров "самая обширная".
22 сентября в ходе выступления на 76-й Генасамблее ООН Эрдоган заявил, что власти Турции не признают воссоединения Крыма с Россией.
Также 20 сентября МИД страны сообщил, что прошедшие 17-19 сентября выборы в Госдуму на полуострове не имеют юридической силы.