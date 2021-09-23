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В России высказались за отказ от участия в заседании ПАСЕ

Елена Прошина
54 минуты назад

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что для российской делегации было бы правильно не принимать участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за ограничения на передвижение по Страсбургу. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В России высказались за отказ от участия в заседании ПАСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин сообщил, что российской делегации запретили свободно передвигаться по Страсбургу, так как Евросоюз не признает вакцину «Спутник V».

«Это несправедливое решение прежде всего по отношению к нашим гражданам. Они избрали своих депутатов, которые представляют их интересы, интересы страны. Нарушение прав российской делегации есть не что иное, как нарушение прав всех граждан Российской Федерации», – подчеркнул спикер.

Он считает, что такие решения принимаются с определенной целью – чтобы пролоббировать продукт крупных американских и европейских фармкомпаний.

Володин напомнил, что российскую вакцину, которая показала свою эффективность, одобрили более 70 стран, но европейцы не признают «Спутник V». По мнению спикера, это попытка политизировать процесс признания вакцин.

Он подчеркнул, что делегацию РФ необходимо допустить в ПАСЕ без ограничений.

Володин напомнил, что Россия соблюдает стандарты и платит за свое участие в ПАСЕ больше, чем другие страны, и дискриминация в отношении российских парламентариев неприемлема.

«В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ», - считает Володин.

Политика,Вячеслав Володин,Совет Европы,Госдума,ЕС,
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