Эрдоган призвал Россию изменить свой подход к Сирии

«Ранее ни с одним лидером США не приходилось проходить через такое. Будучи двумя сторонниками НАТО, мы должны придерживаться одной позиции. Однако Америка в настоящее время усерднее поддерживает террористические организации, чем ожидалось (вероятно, в данном случае Эрдоган имел ввиду «Курдскую рабочую партию», которая запрещена в Турции — прим.)», — сказала турецкий лидер.