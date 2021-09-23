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Песков рассказал о коронавирусе в Кремле

Мария Иванова
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают фиксировать единичные случаи COVID-19, поэтому Владимир Путин пока остается на карантине. Об этом сообщает РИА Новости.

13 сентября Путин рассказал, что в его окружении многие заразились коронавирусом. Президент отмечал, что из-за этого ему, возможно, придется уйти на карантин. 14 сентября в Кремле сообщили, что Путин будет соблюдать режим самоизоляции «в течение определенного периода времени».

Президент привит, здоров, у него отрицательный тест на коронавирус, но, по словам Пескова, меры предосторожности все же решили принять.

«Фактически президент является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию», - отмечал он, подчеркнув, что Путин продолжает работать.

Путин сообщил о переходе на самоизоляцию

23 сентября Песков рассказал, что случаи коронавируса в Кремле продолжают выявлять.

«Поэтому, конечно, дополнительные меры предосторожности не помешают. Тем более, еще раз повторяю, это никоим образом не ведет к снижению активности работы президента», - заявил он.

По словам Пескова, самоизоляция Путина - «относительная», речь, скорее идет, о минимизации личных контактов.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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