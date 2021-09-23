Соратник Кадырова позвал бригадного генерала Ичкерии на «реальную войну»

Председатель парламента Чечни и соратник главы республики Рамзана Кадырова Магомед Даудов пригрозил привлечь родственников бывшего эмиссара чеченских сепаратистов, получившего политическое убежище в Великобритании, Ахмеда Закаева к его разоблачению. Он также предложил ему приехать домой на «реальную войну». Соответствующее видео опубликовано в его Instagram-аккаунте, перевод с чеченского языка приводит «Кавказ.Реалии» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Даудова, такой исход возможен, если бывший бригадный генерал самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) не прекратит публично критиковать власти Чечни. «Если о тебе буду рассказывать я, то люди особо не удивятся. Поэтому я заставлю твоих родственников рассказать о том, что ты на самом деле за человек», — заявил спикер парламента Чечни, уточнив, что такая судьба ждет каждого критика.

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Даудов также позвал на «реальную войну» Закаева и сына бывшего президента ЧРИ Анзора Масхадова, также публично высказывающегося о чеченских властях.

«Приезжайте домой и погибните в войне против нас! Мы даже предоставим вам бесплатный самолет», — добавил он.

Ранее Кадыров пригрозил расправой Закаеву — он пообещал «сжечь его в синем пламени». По словам главы Чечни, его критик обещал вернуться в Чечню вместе с товарищами, но не сдержал слова.

«Мы привезем вас домой и поставим на колени перед людьми. Не умирайте пока, берегитесь там от коронавируса, козлы», — заявил Кадыров.

Ахмед Закаев был бригадным генералом самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ), министром культуры, иностранных дел и вице-премьером ЧРИ. Во время второй чеченской войны командовал незаконными вооруженными формированиями на территории республики. В 2001-м российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в выдаче эмиссара, Великобритания предоставила ему политическое убежище.