Путин: Россия сделает все, чтобы не дать забыть выводы Нюрнберга

"Ваша встреча посвящена 75-летию Нюрнбергского процесса, который вынес правовой и нравственный приговор нацистским палачам и их пособникам. Одним из неопровержимых доказательств тягчайших преступлений гитлеровского режима стала блокада Ленинграда, которая привела к гибели от голода, холода и непрерывных бомбежек сотен тысяч его жителей - женщин, стариков, детей. < > Мы всегда будем чтить стойкость жителей осажденного, но непокоренного Ленинграда, делать все от нас зависящее, чтобы выводы Нюрнбергского трибунала не подвергались забвению и чтобы трагедия Второй мировой войны никогда не повторилась", - говорится в послании Путина.