Лавров обвинил Британию в провокациях у российских границ

В ходе 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил провокации у границ России со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Это стало первой встречей глав двух ведомств. Трасс занимает свой пост с чуть больше недели.