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Лавров обвинил Британию в провокациях у российских границ. «Создается угроза безопасности»

Ura.Ru
30 минут назад

В ходе 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил провокации у границ России со своей британской коллегой Элизабет Трасс. Это стало первой встречей глав двух ведомств. Трасс занимает свой пост с чуть больше недели.

Лавров обвинил Британию в провокациях у российских границ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лавров особо подчеркнул непреложность отказа британской стороны от провокационной деятельности у российских границ, создающей реальную угрозу региональной безопасности. Призвал Лондон к ответственному сотрудничеству и конкретным действиям для формирования в двустороннем взаимодействии позитивной повестки», — сказано в сообщении МИД РФ.

В ходе Генеральной Ассамблее ООН Лавров также подчеркнул, что Россия не собирается вступать в НАТО. Лавров также должен встретится с главами МИД Египта, Польши и Ирландии, отмечает RT.

Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

Политика,Элизабет Трасс,Сергей Лавров,НАТО,Генассамблея ООН,МИД,
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