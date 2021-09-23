Сергей Лавров рассказал о плана России связанных с НАТО.Видео

«Можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО», - заявил Сергей Лавров собравшимся журналистам.

Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Как сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова, у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя.