В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сергей Лавров рассказал о плана России связанных с НАТО.Видео

Александр Кузьмин
40 минут назад

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели встречу на 76-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Перед началом встречи глава МИД высказался о вступлении России в НАТО.

«Можете не испытывать удачу, Россия не собирается вступать в НАТО», - заявил Сергей Лавров собравшимся журналистам.

Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Как сообщает официальный представитель МИД России Мария Захарова, у трапа Лаврова встретили посол России в США Анатолий Антонов и постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Политика,США,Видео,Василий Небензя,Йенс Столтенберг,Мария Захарова,Анатолий Антонов,Сергей Лавров,НАТО,Генассамблея ООН,ООН,МИД,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители