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Лавров: Россия не будет вступать в НАТО

Елена Прошина
38 минут назад

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.

Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО
Фото: ТАССТАСС

Встреча состоялась в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО».

С таким высказыванием российский министр обратился к СМИ во время протокольного фотографирования. Сама встреча проходила за закрытыми дверями.

«Первая встреча «на полях» сессии ГА ООН у Сергея Лаврова состоялась с генсеком НАТО», — сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства России.

Лавров также примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для Североатлантического Альянса. По его словам, НАТО должно быть сильным с точки зрения обороны, и в то же время он высказался за диалог с Россией.

Тем временем, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Франция может выйти из НАТО «из-за политических и коммерческих потерь».

По его словам, Париж серьёзно пострадал в результате создания нового партнёрства в сфере обороны и безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией, так как Канберра отказалась от многомиллиардного контракта на поставку французских атомных подлодок, решив обратиться за помощью к Вашингтону.

Политика,Антониу Гутерреш,Александр Рар,Йенс Столтенберг,Сергей Лавров,НАТО,Совбез ООН,Генассамблея ООН,ООН,МИД,ИТАР-ТАСС,
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