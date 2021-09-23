Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

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Встреча состоялась в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН.

«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО».

С таким высказыванием российский министр обратился к СМИ во время протокольного фотографирования. Сама встреча проходила за закрытыми дверями.

«Первая встреча «на полях» сессии ГА ООН у Сергея Лаврова состоялась с генсеком НАТО», — сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства России.

Лавров также примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Ранее Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для Североатлантического Альянса. По его словам, НАТО должно быть сильным с точки зрения обороны, и в то же время он высказался за диалог с Россией.

Тем временем, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Франция может выйти из НАТО «из-за политических и коммерческих потерь».