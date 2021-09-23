Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН.
«Не испытывайте удачу. Россия не собирается присоединяться к НАТО».
С таким высказыванием российский министр обратился к СМИ во время протокольного фотографирования. Сама встреча проходила за закрытыми дверями.
«Первая встреча «на полях» сессии ГА ООН у Сергея Лаврова состоялась с генсеком НАТО», — сказано в Telegram-канале внешнеполитического ведомства России.
Лавров также примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств «пятёрки» постоянных членов СБ ООН и Генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее Столтенберг заявил, что отношения с Россией имеют первостепенное значение для Североатлантического Альянса. По его словам, НАТО должно быть сильным с точки зрения обороны, и в то же время он высказался за диалог с Россией.
Тем временем, немецкий политолог Александр Рар заявил, что Франция может выйти из НАТО «из-за политических и коммерческих потерь».
По его словам, Париж серьёзно пострадал в результате создания нового партнёрства в сфере обороны и безопасности AUKUS между США, Великобританией и Австралией, так как Канберра отказалась от многомиллиардного контракта на поставку французских атомных подлодок, решив обратиться за помощью к Вашингтону.