Лавров впервые встретился с главой МИД Великобритании

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча прошла на фоне новых обвинений Лондона в адрес Москвы по делу об отравлении Скрипалей. Главы МИД подчеркнули, что рады наличию возможности провести беседу. Далее разговор продолжился в закрытом режиме.

Ранее Лавров в рамках участия в Генеральной Ассамблее ООН встретился в генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Во время протокольного фотографирования он заявил прессе, что Россия не собирается присоединяться к НАТО. Далее встреча проходила за закрытыми дверями.