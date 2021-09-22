В США предложили ввести санкции против 35 россиян

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которая рекомендует ввести новые санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщает «Интерфакс».

Фото: Chip East/Reuters Chip East/Reuters

Кроме того, в него вошли журналисты: главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст и журналист ВГТРК Владимир Соловьев.