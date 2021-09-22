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В США предложили ввести санкции против 35 россиян

Газета.Ruиещё 1
1 час назад

Комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку в оборонный бюджет Соединенных Штатов, которая рекомендует ввести новые санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, сообщает «Интерфакс».

В США предложили ввести санкции против 35 россиян
Фото: Chip East/ReutersChip East/Reuters

В список попали премьер-министр России Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Кроме того, в него вошли журналисты: главный редактор RT Маргарита Симоньян, руководитель Первого канала Константин Эрнст и журналист ВГТРК Владимир Соловьев.

Также предлагается ввести санцкии в отношении Геннадия Тимченко, Романа Абрамовича, Олега Дерипаски и Алишера Усманова.

Инициативу о введении санкций предложили конгрессмены Том Малиновски и Джон Кертис, однако для вступления в силу этот санкционный список должен быть одобрен на заседании Конгресса США.

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