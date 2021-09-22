Ярошенко рассказал, как его пытали американские агенты

Россиянин Константин Ярошенко, который уже более 11 лет провел в американской тюрьме, рассказал, в каких условиях он содержится и о пытках американских агентов, пишет Sputnik.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ярошенко находится в тюрьме города Данбери, штат Коннектикут. По его словам, условия содержания там ужасные, и о соблюдении прав заключенных говорить не приходится.

Видео дня

«Эта тюрьма была построена в 1939-40 годах, это как казарма, маленькое помещение, в котором находится до ста человек, двухярусные железные нары", – пояснил Ярошенко в эфире радио Sputnik.

Он также рассказал, как его пытали американские агенты с 28 по 30 мая 2010 года в Либерии после похищения.

"Там специальная комната пыток, с инструментами, колья были вставлены в стены. Меня раздели догола, сковали наручниками руки и ноги, били по почкам, по пяткам, по голове, душили, отбили мне все внутренности, зубы повыбивали, не давали спать и есть. Потом меня вывезли в США", – сказал Ярошенко.

Россиянин рассказал, что ему очень тяжело от того, что он отсидел уже больше 11 лет за преступление, которого не совершал.

"Это меня очень сильно выводит из себя и очень сильно на меня давит. Если бы что-то я совершил, мне было бы спокойней", – добавил Ярошенко.

Он также отметил, что состояние его здоровья ухудшается, так как ему практически не оказывается медпомощь.

Ярошенко назвал немотивированным последний по времени отказ суда освободить его досрочно по состоянию здоровья, который был получен 20 сентября. При этом он считает, что новое ходатайство подавать бесполезно.

"Я думаю, подавать не буду, и адвокаты тоже, это бесполезно. Ранее мы подавали очень много (ходатайств) с серьезной аргументацией, по которой никак нельзя было отказать, но суды – и нижние, и апелляционные – всю аргументацию игнорировали", – добавил россиянин.