Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами

Вашингтон манипулирует американскими визами для оказания давления на другие страны и самовольно решает, кто будет участвовать в мероприятиях ООН. Об этом говорится в комментарии на сайте МИД России после очередного инцидента с невыдачей американской визы российским официальным лицам.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На этот раз визу не смог получить депутат Госдумы Леонид Слуцкий, который должен был участвовать в 76-й сессии Генассамблеи ООН, стартовавшей 22 сентября в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт. Налицо грубейший произвол и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, которое, разумеется, не может и не будет оставаться без должной реакции», - заявили в российском дипведомстве.

В МИД РФ напомнили, что, подписав в 1947 году соглашение о размещении в Нью-Йорке штаб-квартиры ООН, Вашингтон взял на себя обязательство обеспечивать доступ к ней аккредитованных миссий иностранных государств.

Напомним, в 2019 году США не дали визы 10 членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

В августе этого года США не дали визу олимпийской чемпионке по прыжкам в высоту Марии Ласицкене для участия в этапе Бриллиантовой лиги в Юджине, которая состоялась 21 августа.