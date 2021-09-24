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Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72% – Памфилова

Москва24иещё 7
16 минут назад

Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, подводя итоги избирательной компании.

Глава ЦИК огласила итоговую явку на выборах в Госдуму
Фото: ТАССТАСС

"В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", – сообщила глава ЦИК.

Она уточнила, что всего в списки избирателей было включено 109 204 662 человека.

Выборы в России навсегда станут электронными

Единый день голосования прошел в России с 17 по 19 сентября включительно. В выборах приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

Ранее Центральная избирательная комиссия опубликовала распределение мандатов между партиями по итогам парламентских выборов. Конституционное большинство получила "Единая Россия" – 324 кресла в Госдуме. За ней идет КПРФ с результатом в 57 мандатов, затем "Справедливая Россия – За правду" – 27, ЛДПР – 21, "Новые люди" – 13.
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