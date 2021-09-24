Глава ЦИК огласила итоговую явку на выборах в Госдуму

Итоговая явка на выборы в Госдуму составила 51,72%. Об этом заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова , подводя итоги избирательной компании.

"В выборах приняли участие 56 миллионов 483 тысячи 685 избирателей, или 51,72% от числа избирателей", – сообщила глава ЦИК.

Она уточнила, что всего в списки избирателей было включено 109 204 662 человека.

Единый день голосования прошел в России с 17 по 19 сентября включительно. В выборах приняли участие 14 партий. В семи регионах можно было проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.