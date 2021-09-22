Кремль: точные сроки самоизоляции Путина пока не известны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал журналистам точные сроки завершения самоизоляции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, сейчас точно не могу вам сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не стало ли известно, как долго продлится самоизоляция Владимира Путина.

Ранее глава государства объявил о своем решении на некоторое время уйти на самоизоляцию вследствие того, что в его близком окружении многие заболели коронавирусом. Позже Путин уточнил, что речь шла о нескольких десятках человек.

Также известно, что российский лидер весной этого года привился вакциной «Спутник V». Он не один раз сообщал, что титры антител после процедуры у него «держатся хорошо».

А в конце июля Дмитрий Песков рассказал, что при общении президента с другими людьми соблюдаются меры предосторожности. Он уточнил, что перед встречей с Владимиром Путиным некоторые его собеседники могут подвергнуться тщательному тестированию, а другие уходят на карантин — все зависит от конкретной ситуации.

Пресс-секретарь тогда подчеркивал, что это не мешает президенту придерживаться интенсивного рабочего графика.