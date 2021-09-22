В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Кремль: точные сроки самоизоляции Путина пока не известны

Анна Безрукова
1 час назад

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не назвал журналистам точные сроки завершения самоизоляции президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, сейчас точно не могу вам сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не стало ли известно, как долго продлится самоизоляция Владимира Путина.

Ранее глава государства объявил о своем решении на некоторое время уйти на самоизоляцию вследствие того, что в его близком окружении многие заболели коронавирусом. Позже Путин уточнил, что речь шла о нескольких десятках человек.

Путин ушел на самоизоляцию

Также известно, что российский лидер весной этого года привился вакциной «Спутник V». Он не один раз сообщал, что титры антител после процедуры у него «держатся хорошо».

А в конце июля Дмитрий Песков рассказал, что при общении президента с другими людьми соблюдаются меры предосторожности. Он уточнил, что перед встречей с Владимиром Путиным некоторые его собеседники могут подвергнуться тщательному тестированию, а другие уходят на карантин — все зависит от конкретной ситуации.

Пресс-секретарь тогда подчеркивал, что это не мешает президенту придерживаться интенсивного рабочего графика.

Еще ранее сообщалось, что Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, чувствует себя отлично. Но ближайшие мероприятия с его участием преимущественно будут проводиться в режиме видеоконференций, отмечал Дмитрий Песков.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
59
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители