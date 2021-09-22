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Путин наградил инспектора Калинина, обезвредившего напавшего на пермский вуз

Газета.Ru
44 минуты назад

Президент России Владимир Путин наградил "Орденом мужества" младшего лейтенанта полиции Константина Калинина за обезвреживание студента, устроившего стрельбу в университете в Перми. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин наградил обезвредивших пермского стрелка полицейских
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить "Орденом мужества" Константина Михайловича Калинина и медалью за "Отличие в охране общественного порядка" старшего лейтенанта полиции Владимира Александровича Макарова", - говорится в сообщении.

Путиным был подписан соответствующий указ "О награждении государственными наградами России".

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов пермского вуза. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек. Число пострадавших при стрельбе в пермском вузе увеличилось до 43. Также сообщалось, что устроивший стрельбу в пермском вузе находится в крайне тяжелом состоянии.

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