Эксперты смогут убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования самостоятельно

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы самостоятельно перепроверить результаты онлайн-голосования в Москве. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Общественного штаба.

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С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней: депутатов Госдумы восьмого созыва, губернаторов и депутатов законодательных собраний. Жители Москвы, Севастополя, Ростовской, Нижегородской, Ярославской, Курской и Мурманской областей получили доступ к онлайн-голосованию.

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает итоги выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве. Причиной Зюганов назвал результаты электронного голосования.

Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования, чтобы убедиться в том, что они были подсчитаны корректно.

Также руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами пообещал, что все данные по электронному голосованию будут выложены в открытый доступ, сообщает «Интерфакс».

«Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», - заявил Алексей Венедиктов.