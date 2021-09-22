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Эксперты смогут убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования самостоятельно

Алиса Селезнёва
43 минуты назад

Председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов предложил членам рабочей группы самостоятельно перепроверить результаты онлайн-голосования в Москве. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Общественного штаба.

Эксперты смогут убедиться в корректности подсчета голосов онлайн-голосования самостоятельно
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С 17 по 19 сентября в РФ проходили выборы различных уровней: депутатов Госдумы восьмого созыва, губернаторов и депутатов законодательных собраний. Жители Москвы, Севастополя, Ростовской, Нижегородской, Ярославской, Курской и Мурманской областей получили доступ к онлайн-голосованию.

Мосгоризбирком подвел итоги выборов в столице

При этом лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия не признает итоги выборов в Госдуму по одномандатным округам в Москве. Причиной Зюганов назвал результаты электронного голосования.

Венедиктов предложил членам рабочей группы перепроверить результаты онлайн-голосования, чтобы убедиться в том, что они были подсчитаны корректно.

Также руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами пообещал, что все данные по электронному голосованию будут выложены в открытый доступ, сообщает «Интерфакс».

«Третье предложение: поскольку у нас сохранились бумажные следы, я прошу ЦИК сохранять это, и, если потребуется после всех пересчетов, будем принимать решение о бумажном пересчете», - заявил Алексей Венедиктов.

Ранее руководитель департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко подчеркнул, что технология блокчейн, которая была использована в системе электронного голосования в Москве, гарантирует, что «никто не может изменить запись» голосования, в том числе - оператор системы. А Венедиктов назвал разницу в итогах традиционного и онлайн-голосования голосования в Москве результатом ошибки партий, которые призывали к его бойкоту.

Политика,Эдуард Лысенко,Алексей Венедиктов,Геннадий Зюганов,КПРФ,Центризбирком России,Госдума,Интерфакс,
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