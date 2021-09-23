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В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским

Ura.Ruиещё 5
43 минуты назад

Президент России Владимир Путин встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским когда президенты будут к этому готовы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«От чего зависит встреча Путина и Зеленского. Два президента встретятся, когда они оба будут к этому готовы», - передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда он будет готов к этому. Он также выразил надежду на предметную встречу в президентом России, пишет RT. Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что на встрече двух президентов обязательно должен обсуждаться вопрос Крыма, сообщает телеканал 360.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Никифоров,Дмитрий Песков,Владимир Путин,РИА Ura.ru,Телеканал "360° Подмосковье",
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