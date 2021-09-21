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Путин назначил нового представителя России при ОДКБ

ТК «Звезда»иещё 3
15 минут назад

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности Александра Буксмана. Ранее тот занимал пост первого заместителя генерального прокурора России.

Путин назначил нового представителя России при ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий указ опубликован на офицальном портале правовой информации. Отмечается, что данным указом Буксман освобожден от должности 15 сентября текущего года.

Кроме того, Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее он был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Указ вступил в силу с момента подписания.

Политика,Александр Буксман,Владимир Путин,МИД,
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