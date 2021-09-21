Путин назначил нового представителя России при ОДКБ

Соответствующий указ опубликован на офицальном портале правовой информации. Отмечается, что данным указом Буксман освобожден от должности 15 сентября текущего года.

Кроме того, Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ при Организации Договора о коллективной безопасности. Ранее он был послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ. Указ вступил в силу с момента подписания.