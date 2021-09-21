Путин уволил первого заместителя генпрокурора России

Как сообщается в указе, Буксман освобожден от должности с 15 сентября 2021 года.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что Буксман родился в 1951 году. Должность первого замгенпрокурора занимал с 2006 года. Награжден государственными и ведомственными наградами, неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка.