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Путин уволил первого заместителя генпрокурора России

Елена Прошина
13 минут назад

Президент РФ Владимир Путин освободил Александра Буксмана от должности первого заместителя генпрокурора РФ. Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Путин уволил первого заместителя генпрокурора России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается в указе, Буксман освобожден от должности с 15 сентября 2021 года.

На сайте Генпрокуратуры сообщается, что Буксман родился в 1951 году. Должность первого замгенпрокурора занимал с 2006 года. Награжден государственными и ведомственными наградами, неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка.

Политика,Александр Буксман,Владимир Путин,Генпрокуратура РФ,
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