«У нас нет петухов»: Кадыров ответил на реплику Байдена  о секс-меньшинствах в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров пригласил президента США Джо Байдена в Чечню. Таким образом он отреагировал на призыв американского президента защищать права секс-меньшинств «от Чечни до Камеруна».
«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Кадыров также назвал слова Байдена о секс-меньшинствах странными и вздорными.
Ранее президент США Джо Байден с трибуны ООН призвал международное сообщество к коллективным действиям для защиты прав сексуальных меньшинств по всему миру и отдельно упомянул Чечню и Камерун.
В марте 2017 года «Новая газета» сообщила о массовых преследованиях и казнях геев в Чеченской республике. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан. Он также заявил, что правозащитники придумали тему преследования геев в Чечне, чтобы получить гранты.