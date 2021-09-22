Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами

Соединенные штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации 76-й сессии ГА ОНН Леониду Слуцкому.

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«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции.

Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.