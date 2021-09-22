Москва обвинила Вашингтон в манипуляции визами

Соединенные штаты манипулируют визами для давления на другие страны, заявили в МИД, комментируя невыдачу визы члену российской делегации 76-й сессии ГА ОНН Леониду Слуцкому.
«США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт», – говорится в заявлении на сайте МИД.
Ведомство заявило, что эти действия американской стороны – это «грубейший произвол» и абсолютно неприемлемое нарушение международного права, это не останется без должной реакции.
Министерство напомнило, что США взяли на себя обязательства обеспечивать беспрепятственные условия деятельности для аккредитованных при ней миссий иностранных государств.
Напомним, в состав российской делегации на ГА ООН вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели профильных комитетов Совфеда и Госдумы Григорий Карасин и Леонид Слуцкий, российский постпред при ООН Василий Небензя. Возглавить делегацию должен министр иностранных дел Сергей Лавров.
Во вторник Слуцкий заявил, что до сих пор не получил американскую визу для участия в Генассамблее ООН.